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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56
А в Конкорді 0.2% коміс - це за що?
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ricardo
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:22
ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
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Sain_повернувся
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- Подякували: 93 раз.
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Додано: Чет 22 гру, 2022 19:29
Sain_повернувся написав: ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
Я щось писав про поповнення?
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 865
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 332 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
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