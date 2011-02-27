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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56
А в Конкорді 0.2% коміс - це за що?
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ricardo
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:22
ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 гру, 2022 19:29
Sain_повернувся написав: ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
Я щось писав про поповнення?
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ricardo
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Додано: Чет 22 гру, 2022 20:27
Одесские банки одумались
Пивдений вернулся в голубую зону
МТБ увеличил процентную ставку с 0,4% до 0,6% годовых,
тем самым должен обходить КредитВест по итоговому курсу
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emeta
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