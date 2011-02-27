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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 355356357358
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56

А в Конкорді 0.2% коміс - це за що?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 18:22

  ricardo написав:
  Sain_повернувся написав:Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.

діджитал для виплат

відколи її поповнення в касі стало без комісії?
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 19:29

  Sain_повернувся написав:
  ricardo написав:
  Sain_повернувся написав:Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.

діджитал для виплат

відколи її поповнення в касі стало без комісії?

Я щось писав про поповнення?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 20:27

Одесские банки одумались
Пивдений вернулся в голубую зону
МТБ увеличил процентную ставку с 0,4% до 0,6% годовых,
тем самым должен обходить КредитВест по итоговому курсу
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:14

По Пивденному напомните поэтапно открытия конверт
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:40

  Игорь Алексеевич написав:По Пивденному напомните поэтапно открытия конверт

В Півні депо просто відкривається в їх додатку. Потрібна картка банка, для реєстрації вводяться її цифри. Як є добре, ні -в банк, за картку в гривні заплатив 50 грн. Додаток південного з вересня (як не помиляюсь) новий і якийсь убогий. В попередньому було побільше можливостей. Мабуть студент робив і кинув. Головне що депо можливо відкрити. Гроші на картку в касі банку закидують без комісу. Людей рідко коли є. Комуналь не приймають то й товпи пенсів нема. Зручна банка півень. Валютна картка тут не оформлюється. Проценти і тіло депо падають на рахунок. Кожне нове конверт депо, новий рахунок видно в додатку.
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 21:54

Добавил в таблицу футер.
Есть там парочка интересных ячеек, присмотритесь. )
ЗЫ. Бакс таки выгоднее, чем евро
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:23

  emeta написав:МТБ увеличил процентную ставку с 0,4% до 0,6% годовых,
тем самым должен обходить КредитВест по итоговому курсу

37.26 в обох. Але до турків оптимальна сума входу від 1500, і в моряків є норм ІБ. Тому МТБ морально кращий.
ScaryBee
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