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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 22 гру, 2022 17:56
А в Конкорді 0.2% коміс - це за що?
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ricardo
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Додано: Чет 22 гру, 2022 18:22
ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 гру, 2022 19:29
Sain_повернувся написав: ricardo написав: Sain_повернувся написав:
Що таке цифрова віртуалка? Приват випускає онлайн лише 3 картки: діджитал універсальна, діджитал для виплат, інтернет картка.
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
Я щось писав про поповнення?
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ricardo
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Додано: Чет 22 гру, 2022 20:27
Одесские банки одумались
Пивдений вернулся в голубую зону
МТБ увеличил процентную ставку с 0,4% до 0,6% годовых,
тем самым должен обходить КредитВест по итоговому курсу
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emeta
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:14
По Пивденному напомните поэтапно открытия конверт
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:40
Игорь Алексеевич написав:
По Пивденному напомните поэтапно открытия конверт
В Півні депо просто відкривається в їх додатку. Потрібна картка банка, для реєстрації вводяться її цифри. Як є добре, ні -в банк, за картку в гривні заплатив 50 грн. Додаток південного з вересня (як не помиляюсь) новий і якийсь убогий. В попередньому було побільше можливостей. Мабуть студент робив і кинув. Головне що депо можливо відкрити. Гроші на картку в касі банку закидують без комісу. Людей рідко коли є. Комуналь не приймають то й товпи пенсів нема. Зручна банка півень. Валютна картка тут не оформлюється. Проценти і тіло депо падають на рахунок. Кожне нове конверт депо, новий рахунок видно в додатку.
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alex lem
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Додано: Чет 22 гру, 2022 21:54
Добавил в таблицу футер.
Есть там парочка интересных ячеек, присмотритесь. )
ЗЫ. Бакс таки выгоднее, чем евро
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mustbe
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Додано: Чет 22 гру, 2022 22:23
emeta написав:МТБ
увеличил процентную ставку с 0,4% до 0,6% годовых,
тем самым должен обходить КредитВест по итоговому курсу
37.26 в обох. Але до турків оптимальна сума входу від 1500, і в моряків є норм ІБ. Тому МТБ морально кращий.
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ScaryBee
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:21
ricardo написав: Sain_повернувся написав: ricardo написав:
діджитал для виплат
відколи її поповнення в касі стало без комісії?
Я щось писав про поповнення?
Ви читали дискусію перед тим як писати відповідь? Розмова була про те, що у привата є цифрова віртуальна картка з безкоштовним поповненням на касі. Я спитав яку з карток автор так назвав. Ви відповіли - діджитал для виплат, того і питаю, відколи вона з безкоштовним поповненням?
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Sain_повернувся
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:45
Сьогодні ввечері на вайбер прийшло повідомлення від Райфа :
з 17-01-2023 обслуговування ваших рахунків буде переведено до найближчого відділення....
Ось таке, якось Райф скорочується і скочується.
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Goodman
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