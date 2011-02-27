кого добавили если не секрет.
большая просьба, писать кого добавляете. пожалуйста. ну если вам не сложно
ЗЫ. а я когда предлагал нумерацию делать по добавлению а не по алфафиту, меня засвистали
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:08
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:14
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17
Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
«Мінфін» продовжує розповідати про тестування нового фінансового продукту. Розмістити придбані в банку долари на валютний депозит виявилося значно простіше, аніж зняти їх після закінчення строку вкладу. Українці, які спробували заробити на курсі, тепер втрачають на комісіях, або просто не можуть отримати свої гроші. Розповідаємо всі деталі з перших вуст.
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