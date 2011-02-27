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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 357358359360>
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:08

  mustbe написав:В клубе 100к новый участник !

кого добавили если не секрет.
большая просьба, писать кого добавляете. пожалуйста. ну если вам не сложно

ЗЫ. а я когда предлагал нумерацию делать по добавлению а не по алфафиту, меня засвистали
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:14

  Goodman написав:Сьогодні ввечері на вайбер прийшло повідомлення від Райфа :
з 17-01-2023 обслуговування ваших рахунків буде переведено до найближчого відділення....
Ось таке, якось Райф скорочується і скочується.

А это ближайшее отделение в вашем населенном пункте или в другом?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:17

  YuriiKharkiv написав:
  mustbe написав:В клубе 100к новый участник !

кого добавили если не секрет.
большая просьба, писать кого добавляете

Так ЗСУ же ж - хіба не зрозуміло ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 10:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

«Мінфін» продовжує розповідати про тестування нового фінансового продукту. Розмістити придбані в банку долари на валютний депозит виявилося значно простіше, аніж зняти їх після закінчення строку вкладу. Українці, які спробували заробити на курсі, тепер втрачають на комісіях, або просто не можуть отримати свої гроші. Розповідаємо всі деталі з перших вуст.
https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... depozitov/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Укргаз сказал что выдает деньги только по заказу. Вот так прийти и забрать нельзя - вас много таких.
Заказать на гарячке нельзя - отправляют в отделение.
Заказать в отделении можно заранее под дату завершения депо.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:12

  mephala написав:Укргаз сказал что выдает деньги только по заказу. Вот так прийти и забрать нельзя - вас много таких.
Заказать на гарячке нельзя - отправляют в отделение.
Заказать в отделении можно заранее под дату завершения депо.

На сайті укргазу є карта відділень з номерами телефонів. Телефонуєте у потрібне відділення і замовляєте.
Housane
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:34

mephala Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...
Востаннє редагувалось alex lem в П'ят 23 гру, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:35

ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 11:42

  alex lem написав:mephala Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...


центральне відділення областного центру не видало
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:07

  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
msie600
 
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