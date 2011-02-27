Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Goodman написав:Сьогодні ввечері на вайбер прийшло повідомлення від Райфа : з 17-01-2023 обслуговування ваших рахунків буде переведено до найближчого відділення.... Ось таке, якось Райф скорочується і скочується.
А это ближайшее отделение в вашем населенном пункте или в другом?
«Мінфін» продовжує розповідати про тестування нового фінансового продукту. Розмістити придбані в банку долари на валютний депозит виявилося значно простіше, аніж зняти їх після закінчення строку вкладу. Українці, які спробували заробити на курсі, тепер втрачають на комісіях, або просто не можуть отримати свої гроші. Розповідаємо всі деталі з перших вуст. https://minfin.com.ua/ua/currency/artic ... depozitov/
Укргаз сказал что выдает деньги только по заказу. Вот так прийти и забрать нельзя - вас много таких. Заказать на гарячке нельзя - отправляют в отделение. Заказать в отделении можно заранее под дату завершения депо.
mephala написав:Укргаз сказал что выдает деньги только по заказу. Вот так прийти и забрать нельзя - вас много таких. Заказать на гарячке нельзя - отправляют в отделение. Заказать в отделении можно заранее под дату завершения депо.
На сайті укргазу є карта відділень з номерами телефонів. Телефонуєте у потрібне відділення і замовляєте.
alex lem написав:mephala Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...