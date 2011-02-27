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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:18
msie600 написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
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mustbe
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:24
mustbe написав: msie600 написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
Смотря по какому курсу.
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:27
mihasik написав:
Смотря по какому курсу.
Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
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mustbe
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