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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:18

  msie600 написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:24

  mustbe написав:
  msie600 написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно

Смотря по какому курсу.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:27

  mihasik написав:Смотря по какому курсу.

Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
mustbe
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  #<1 ... 357358359360
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