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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 357358359360
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:18

  msie600 написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:24

  mustbe написав:
  msie600 написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно

Смотря по какому курсу.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:27

  mihasik написав:Смотря по какому курсу.

Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:02

  mephala написав:
  alex lem написав:mephala Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...


центральне відділення областного центру не видало

4 депозита в газі зняв, жодного разу не замовляв валюту. Чернівці, обласний центр
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:27

Sain_повернувся Районний центр, забирал два депо в ноябре и декабре,каждый раз оттдавали ровно на десятый день после окончания.
seruy_u
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:58

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Завдяки членству у клубі вже відіграв, те що втратив на скачку курсу на початку війни.
Investor_K
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