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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 12:18
msie600 написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
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mustbe
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:24
mustbe написав: msie600 написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
Смотря по какому курсу.
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 13:27
mihasik написав:
Смотря по какому курсу.
Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:02
mephala написав: alex lem написав:mephala
Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...
центральне відділення областного центру не видало
4 депозита в газі зняв, жодного разу не замовляв валюту. Чернівці, обласний центр
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Sain_повернувся
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:27
Sain_повернувся Районний центр, забирал два депо в ноябре и декабре,каждый раз оттдавали ровно на десятый день после окончания.
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seruy_u
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 14:58
Завдяки членству у клубі вже відіграв, те що втратив на скачку курсу на початку війни.
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 15:57
Investor_K написав:
Завдяки членству у клубі вже відіграв, те що втратив на скачку курсу на початку війни.
А в мене, нажаль, поки що вся сума наконвертованого за 4 місяці менша ніж сума втрат на курсі...
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:39
mustbe написав: mihasik написав:
Смотря по какому курсу.
Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
Не кидайтесь на людей не разобравшись. Не по курсу нацбанка, а по курсу продажи конкретного банка. Точно также нельзя снять 2500 в Привате, например.
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amt_mail1c
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:49
amt_mail1c написав: mustbe написав:
Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
Не кидайтесь на людей не разобравшись. Не по курсу нацбанка, а по курсу продажи конкретного банка. Точно также нельзя снять 2500 в Привате, например.
Снимал летом в Привате несколько раз по 2700.
Кроме необходимости заказа - никаких проблем
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mustbe
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:55
Goodman написав:
Сьогодні ввечері на вайбер прийшло повідомлення від Райфа :
з 17-01-2023 обслуговування ваших рахунків буде переведено до найближчого відділення....
Ось таке, якось Райф скорочується і скочується.
в Києві на ЛЕнінградці нове відділення
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ScaryBee
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