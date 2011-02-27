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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:58
Ответил ниже
Востаннє редагувалось mihasik
в П'ят 23 гру, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02
amt_mail1c написав: mustbe написав: mihasik написав:
Смотря по какому курсу.
Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686
Не кидайтесь на людей не разобравшись. Не по курсу нацбанка, а по курсу продажи конкретного банка. Точно также нельзя снять 2500 в Привате, например.
Именно
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02
mustbe написав: msie600 написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
Чого одразу бред?
Особисто забирав у Кредо - у квітанції курс намальований НБУ, але банк рахує по комерційному, тому 2700 видати не змогли, забрав менше. Ще перепитав чому не можна забрати 2700 якщо в квітанції курс НБУ, пояснили що рахують по курсу банку
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DmitryZP
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02
Всі операції по курсу НБУ! Все інше від лукавого! 2700$ забрати легко... Вас розводять....
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ihorsic
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03
ihorsic написав:
Всі операції по курсу НБУ! Все інше від лукавого! 2700$ забрати легко... Вас розводять....
То є так, підіть посперичайтеся та ще жалобу до НБУ напишіть
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DmitryZP
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03
mihasik написав: mustbe написав: J написав:
ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600
Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать
Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
Смотря по какому курсу.
весело буде, коли ізі під це обмеження потрапить
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ScaryBee
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:17
У аллы кто-то пополнял конверт депо?
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mihasik
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:31
mihasik написав:
У аллы кто-то пополнял конверт депо?
Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного
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Alien
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:33
Sain_повернувся написав: mephala написав: alex lem написав:mephala
Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...
центральне відділення областного центру не видало
4 депозита в газі зняв, жодного разу не замовляв валюту. Чернівці, обласний центр
В Одессе тоже ещё при оформлении депо уточнил нужен ли заказ. Сказали, что можно на всякий случай их за пару дней предупредить, но обычно такая сумма в кассе есть. Неделю назад забирал - таки была. Другой вопрос, что нужно было ловить когда в отделении есть свет (при том, что позвонить им невозможно) и купюр мельче сотки нет и остаток не забрать даже гривной. Про центральность отделения не в курсе.
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:10
Alien написав: mihasik написав:
У аллы кто-то пополнял конверт депо?
Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного
А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?
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mihasik
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