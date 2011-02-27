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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362>
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 16:58

Ответил ниже
Востаннє редагувалось mihasik в П'ят 23 гру, 2022 17:02, всього редагувалось 1 раз.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02

  amt_mail1c написав:
  mustbe написав:
  mihasik написав:Смотря по какому курсу.

Известно по какому - по курсу НБУ - 36.5686


Не кидайтесь на людей не разобравшись. Не по курсу нацбанка, а по курсу продажи конкретного банка. Точно также нельзя снять 2500 в Привате, например.

Именно
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02

  mustbe написав:
  msie600 написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно


Чого одразу бред?
Особисто забирав у Кредо - у квітанції курс намальований НБУ, але банк рахує по комерційному, тому 2700 видати не змогли, забрав менше. Ще перепитав чому не можна забрати 2700 якщо в квітанції курс НБУ, пояснили що рахують по курсу банку
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Всі операції по курсу НБУ! Все інше від лукавого! 2700$ забрати легко... Вас розводять....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03

  ihorsic написав:Всі операції по курсу НБУ! Все інше від лукавого! 2700$ забрати легко... Вас розводять....


То є так, підіть посперичайтеся та ще жалобу до НБУ напишіть :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:03

  mihasik написав:
  mustbe написав:
  J написав:ТАС не смог выдать полную пайку 2700, касир говорит какой-то лимит не пускает.снял 2600

Есть лимит 100 к в день можно снимать только, будешь теперь знать

Бред то не пишите.
2700 баксов вполне влазит в лимит 100к.
Желательно было получить более конкретную информацию, чем "какой-то лимит не пускает".
Странно
Смотря по какому курсу.

весело буде, коли ізі під це обмеження потрапить
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У аллы кто-то пополнял конверт депо?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:31

  mihasik написав:У аллы кто-то пополнял конверт депо?

Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 17:33

  Sain_повернувся написав:
  mephala написав:
  alex lem написав:mephala Замовляти валюту в укргазі потрібно було з першого депо у клЮбі 50. Казали за неділю в відділення підійде, на який день домовитись. Це можливо в Києві та по обласним містам не треба...


центральне відділення областного центру не видало

4 депозита в газі зняв, жодного разу не замовляв валюту. Чернівці, обласний центр

В Одессе тоже ещё при оформлении депо уточнил нужен ли заказ. Сказали, что можно на всякий случай их за пару дней предупредить, но обычно такая сумма в кассе есть. Неделю назад забирал - таки была. Другой вопрос, что нужно было ловить когда в отделении есть свет (при том, что позвонить им невозможно) и купюр мельче сотки нет и остаток не забрать даже гривной. Про центральность отделения не в курсе.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:10

  Alien написав:
  mihasik написав:У аллы кто-то пополнял конверт депо?

Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного

А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?
mihasik
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