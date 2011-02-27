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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:21
mihasik написав: Alien написав: mihasik написав:
У аллы кто-то пополнял конверт депо?
Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного
А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?
Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
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alex lem
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26
alex lem написав:
Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
Очевидно же - чтоб не плодить депошки
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