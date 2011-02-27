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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 359360361362
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:21

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:У аллы кто-то пополнял конверт депо?

Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного

А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?

Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26

  alex lem написав: Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:

Очевидно же - чтоб не плодить депошки
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:46

mustbe Я взагалі думав цинус -закінчився депо,здав валюту на папір. І далі каруселі... А нащо докидувать живі доляри ? Не розумію.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:49

  alex lem написав: АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:

Ну Колись ця біготня закінчиться, і щоб не виводити все, хотілося б в останній вагон депо, якісь залишки закинути
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:53

Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:59

  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей? ... Кто что думает?

Думаю, что самый точный прогноз тут даст подкинутый кубик.
moveton
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