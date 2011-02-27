Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:21
Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:46
mustbe Я взагалі думав цинус -закінчився депо,здав валюту на папір. І далі каруселі... А нащо докидувать живі доляри ? Не розумію.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:49
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:53
Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:59
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