Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:21
Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів?
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:46
mustbe Я взагалі думав цинус -закінчився депо,здав валюту на папір. І далі каруселі... А нащо докидувать живі доляри ? Не розумію.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:49
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:53
Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:59
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:05
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:08
Так мій депо був менше 100к. Але це не суттєво. Суттєво інше. Ви читали умови поповнення? Там же чітко написано що поповнювати можна не більше ніж на 200% від початкової суми. І ще - тримісячний депо можна поповнювати лише перші два місяці - у третьому ваше поповнення не приймуть. Тому певен, що поповнити в перші два місяці дії угоди ви звичайно зможете так щоб у підсумку загальна сума вкладу перевищила еквівалент 100к. Адже поповнювати ви будете власною валютою - отже на неї не матиме впливу обмеження НБУ про максимальний обсяг КОНВЕРТАЦІЇ 100К в місяць, бо тут вже не буде конвертації.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:10
Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:23
Visky
Які "пігулки" Ви застосовували до Алли-Сєні щоб вони вчасно видали синенькі?
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