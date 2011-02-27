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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:21

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:У аллы кто-то пополнял конверт депо?

Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного

А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?

Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:26

  alex lem написав: Подивився в своєму конверт депо в аллі-сенсі. Пише 3 місячний можливо поповнювати перші два місяці, сумма 200 процентів. Тобто ще 2 рази від початкової сумми. АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:

Очевидно же - чтоб не плодить депошки
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:46

mustbe Я взагалі думав цинус -закінчився депо,здав валюту на папір. І далі каруселі... А нащо докидувать живі доляри ? Не розумію.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:49

  alex lem написав: АЛЕ навіщо поповнювати? Щоб заробить на кілька доларів більше процентів? :wink:

Ну Колись ця біготня закінчиться, і щоб не виводити все, хотілося б в останній вагон депо, якісь залишки закинути
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:53

Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 18:59

  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей? ... Кто что думает?

Думаю, что самый точный прогноз тут даст подкинутый кубик.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:05

  moveton написав:
  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей? ... Кто что думает?

Думаю, что самый точный прогноз тут даст подкинутый кубик.

Кто будет подкидывать? 😉
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:08

  mihasik написав:
  Alien написав:
  mihasik написав:У аллы кто-то пополнял конверт депо?

Так. Валютою що була на картцi до вiдкриття конвертацiйного

А конвертаційний був меньше 100т? Тобто поповнювати можна в межах 100т чи більше пропускає?

Так мій депо був менше 100к. Але це не суттєво. Суттєво інше. Ви читали умови поповнення? Там же чітко написано що поповнювати можна не більше ніж на 200% від початкової суми. І ще - тримісячний депо можна поповнювати лише перші два місяці - у третьому ваше поповнення не приймуть. Тому певен, що поповнити в перші два місяці дії угоди ви звичайно зможете так щоб у підсумку загальна сума вкладу перевищила еквівалент 100к. Адже поповнювати ви будете власною валютою - отже на неї не матиме впливу обмеження НБУ про максимальний обсяг КОНВЕРТАЦІЇ 100К в місяць, бо тут вже не буде конвертації.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:10

Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:23

Visky
Які "пігулки" Ви застосовували до Алли-Сєні щоб вони вчасно видали синенькі?
zvirobiy
 
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