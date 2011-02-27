Visky написав:Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?
бгг откровенное кидалово, нет денег но вы ждите