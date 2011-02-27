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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:45

  Visky написав:Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?

бгг откровенное кидалово, нет денег но вы ждите
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Visky написав:ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.

а что с ними не так? альфа хитрит с предзаказом, но заявку берет. Идея давно отпала из-за самого жадного курса, но депо отдала, правда дерьмовыми купюрами. Какие нюансы с тасом и изей?
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