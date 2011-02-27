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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:45
Visky написав:
Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?
бгг откровенное кидалово, нет денег но вы ждите
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:49
Visky написав:
ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
а что с ними не так? альфа хитрит с предзаказом, но заявку берет. Идея давно отпала из-за самого жадного курса, но депо отдала, правда дерьмовыми купюрами. Какие нюансы с тасом и изей?
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:43
Такая себе небольшая ракета:
23.12 19:52 Изменился курс банка Обменки с 40.40 на 40.38 грн/$
23.12 18:49 Изменился курс банка Обменки с 40.38 на 40.40 грн/$
23.12 17:49 Изменился курс банка Обменки с 40.37 на 40.38 грн/$
23.12 16:48 Изменился курс банка Обменки с 40.36 на 40.37 грн/$
23.12 15:46 Изменился курс банка Обменки с 40.32 на 40.36 грн/$
23.12 14:40 Изменился курс банка Обменки с 40.27 на 40.32 грн/$
23.12 13:39 Изменился курс банка Обменки с 40.24 на 40.27 грн/$
23.12 12:38 Изменился курс банка Обменки с 40.21 на 40.24 грн/$
23.12 11:36 Изменился курс банка Обменки с 40.18 на 40.21 грн/$
23.12 10:34 Изменился курс банка Обменки с 40.20 на 40.18 грн/$
23.12 09:33 Изменился курс банка Обменки с 40.23 на 40.20 грн/$
22.12 21:52 Изменился курс банка Обменки с ? на 40.23 грн/$
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:43
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так летом и курс другой был )))
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:58
moveton написав: mihasik написав:
Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей? ... Кто что думает?
Думаю, что самый точный прогноз тут даст подкинутый кубик.
У кубика шість граней. Так що стільки ж і відповідей отримаємо.
Не важливо КОЛИ закінчиться ця атракція. Головне щоб добре для усіх пересічних громадян без усяких фортелів від держави...
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Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:56
Visky написав:
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"?
Не шукайте бо не знайдете. Адже свого часу НБУ з приходом до влади Лєри двісті баксів взяв курс на всебічне вихолощення власної нормативної бази практично з усіх питань. НБУ дав банкам на відкуп шалений пласт операцій по яким відмінив власні вимоги та надав банкам право врегульовувати відповідні питання на свій розсуд у внутрішніх положеннях банку. Наслідком такої політики стала втрата клієнтом можливостей апелювати до банків стосовно порушення ними нормативно правових вимог НБУ - в документах НБУ просто відсутні вимоги що стосуються взаємовідносин між банком і клієнтом. У випадку звернень до НБУ з подібних питань - відповідний підрозділ з радістю надає типову відписку зі змісту якої клієнт взнає що НБУ не втручається у взаємовідносини банків та клієнтів і якщо клієнт вважає що банк порушує його права - клієнт має звертатись до суду ;(
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