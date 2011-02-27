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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 360361362363
Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:45

  Visky написав:Телефоном у Credit Agricole відмовили в замовленні готівки, пропонують дзвонити їм лише в день забору і питати чи є $ в бажаному відділенні, далі вони надішлють запит до відділення, а ви чекайте. З практики знаю, що не передзвонюють, а на тел відділення важко додзвонитися.
Це неподобство, хочу їх зобов'язати замовити й виплатити в потрібний мені день і місці валюту в межах 100000 грн екв., без дзвінків, як я це зробив з іншими хитроопими банками: ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.
Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"? Чи є щось про порядок замовлення готівки в договорах Credit Agricole і Півні?

бгг откровенное кидалово, нет денег но вы ждите
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 20:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Visky написав:ТАС і його Ізя, Алка й Ідея.

а что с ними не так? альфа хитрит с предзаказом, но заявку берет. Идея давно отпала из-за самого жадного курса, но депо отдала, правда дерьмовыми купюрами. Какие нюансы с тасом и изей?
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:43

Такая себе небольшая ракета:
23.12 19:52 Изменился курс банка Обменки с 40.40 на 40.38 грн/$
23.12 18:49 Изменился курс банка Обменки с 40.38 на 40.40 грн/$
23.12 17:49 Изменился курс банка Обменки с 40.37 на 40.38 грн/$
23.12 16:48 Изменился курс банка Обменки с 40.36 на 40.37 грн/$
23.12 15:46 Изменился курс банка Обменки с 40.32 на 40.36 грн/$
23.12 14:40 Изменился курс банка Обменки с 40.27 на 40.32 грн/$
23.12 13:39 Изменился курс банка Обменки с 40.24 на 40.27 грн/$
23.12 12:38 Изменился курс банка Обменки с 40.21 на 40.24 грн/$
23.12 11:36 Изменился курс банка Обменки с 40.18 на 40.21 грн/$
23.12 10:34 Изменился курс банка Обменки с 40.20 на 40.18 грн/$
23.12 09:33 Изменился курс банка Обменки с 40.23 на 40.20 грн/$

22.12 21:52 Изменился курс банка Обменки с ? на 40.23 грн/$
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:43

mustbe
так летом и курс другой был )))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 21:58

  moveton написав:
  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей? ... Кто что думает?

Думаю, что самый точный прогноз тут даст подкинутый кубик.

У кубика шість граней. Так що стільки ж і відповідей отримаємо. :wink:
Не важливо КОЛИ закінчиться ця атракція. Головне щоб добре для усіх пересічних громадян без усяких фортелів від держави...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 22:56

  Visky написав: Чи знають колеги нормативні акти, що зобов'язують банки резервувати готівку клієнтам, чи прописано це в Інструкції НБУ "про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні"?

Не шукайте бо не знайдете. Адже свого часу НБУ з приходом до влади Лєри двісті баксів взяв курс на всебічне вихолощення власної нормативної бази практично з усіх питань. НБУ дав банкам на відкуп шалений пласт операцій по яким відмінив власні вимоги та надав банкам право врегульовувати відповідні питання на свій розсуд у внутрішніх положеннях банку. Наслідком такої політики стала втрата клієнтом можливостей апелювати до банків стосовно порушення ними нормативно правових вимог НБУ - в документах НБУ просто відсутні вимоги що стосуються взаємовідносин між банком і клієнтом. У випадку звернень до НБУ з подібних питань - відповідний підрозділ з радістю надає типову відписку зі змісту якої клієнт взнає що НБУ не втручається у взаємовідносини банків та клієнтів і якщо клієнт вважає що банк порушує його права - клієнт має звертатись до суду ;(
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:04

Visky був звичайний валютний депо у Агріколі - сказали підлаштовуйтесь під світло та зніймайте по 2700. Але виявилось що ще підлаштовуватись треба під їх провайдера у якого відвалювався інтернет два дні. Наразі цей банк зі свого списку +- прийнятних викреслюю :) Ще й касир з таким поглядом видає гроші ніби я в неї зарплату забираю
mcduck
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Повідомлення Додано: П'ят 23 гру, 2022 23:07

Интересно читать ветку.
Вначале никто не верил в конверт.
Потом одумались, почитали других и вложились.
Сняли сливки и побежали по 2 кругу.
Сейчас опять пишут пугалки, про нормативы НБУ, могут не вернуть, предзаказ и др. бред.
Вопрос - на хрена тогда несли???? :P
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 00:32

  Игорь Алексеевич написав:Интересно читать ветку.
Вначале никто не верил
Потом одумались,
Сейчас опять пишут пугалки

Глаза боятся, руки делают :)
sergey_sryvkin
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