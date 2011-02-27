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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 01:22
что касается рисков - самый большой риск я вижу в устойчивости БС в целом, а не в курсе валют. курс сейчас высосан из пальца, а рыночный установится сильно позже и о его порядке цифр рассуждать бессмысленно, это как рассуждать в 1989 о курсе в 1992.
а вот если начнутся проволочки с обслуживанием овдп пирамиды (а при такой бюджетной катастрофе это вопрос времени), и они не будут погашены, то банки пожмут плечами, и просто закроют форточки на выход. НБУ постановой подмахнет, с него станется.
мы на сломе эпох, ребята, это не закончится просто очередным девалом.
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Moneta
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:43
Moneta написав:
"партнеры" на последнем цикле заплатят за всю карусель
последний цикл уже был, сейчас многие вложились по второму разу. Кстати с первого подхода не плохие я снял сливки, пока многие писали про пугалки и вели 2 месяца дискуссии, когда всех кинут))
На крайняк отдадут грн. и все вернутся в исходное положение...
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Игорь Алексеевич
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