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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 01:22
что касается рисков - самый большой риск я вижу в устойчивости БС в целом, а не в курсе валют. курс сейчас высосан из пальца, а рыночный установится сильно позже и о его порядке цифр рассуждать бессмысленно, это как рассуждать в 1989 о курсе в 1992.
а вот если начнутся проволочки с обслуживанием овдп пирамиды (а при такой бюджетной катастрофе это вопрос времени), и они не будут погашены, то банки пожмут плечами, и просто закроют форточки на выход. НБУ постановой подмахнет, с него станется.
мы на сломе эпох, ребята, это не закончится просто очередным девалом.
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Moneta
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Додано: Суб 24 гру, 2022 01:43
Moneta написав:
"партнеры" на последнем цикле заплатят за всю карусель
последний цикл уже был, сейчас многие вложились по второму разу. Кстати с первого подхода не плохие я снял сливки, пока многие писали про пугалки и вели 2 месяца дискуссии, когда всех кинут))
На крайняк отдадут грн. и все вернутся в исходное положение...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 24 гру, 2022 03:41
mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.
І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%
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alter
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Додано: Суб 24 гру, 2022 10:30
alter написав: mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.
І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%
Укрэксим открывает и позже. Мне лично делали около 17-00.
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lara_08
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Додано: Суб 24 гру, 2022 12:56
lara_08 написав: alter написав: mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.
І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%
Укрэксим открывает и позже. Мне лично делали около 17-00.
ну день в день они все до 13-15, надо разделять к кому можно приходить после, а к кому нет - Агро и Комин вполне можно, откроют след днем,
самый аццкий - КредиАгриколь, до 11 (даже не 12-13) и потом второй подход еще
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 12:58
mcduck написав:Visky
був звичайний валютний депо у Агріколі - сказали підлаштовуйтесь під світло та зніймайте по 2700. Але виявилось що ще підлаштовуватись треба під їх провайдера у якого відвалювався інтернет два дні. Наразі цей банк зі свого списку +- прийнятних викреслюю
Ще й касир з таким поглядом видає гроші ніби я в неї зарплату забираю
кассиры через одну такие
в остальном претензия малопонятна, но, конечно, Агриколь единственный кто ввел дежурные отделения (в Киеве) наоьтъябись - работает центральное, но оно без кассы... и это при том что счета не сквозные, приходится переносить / открывать новые
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:00
alter написав: mustbe написав:
Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?
Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.
І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%
ОТП забыли, до 13
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03
mihasik написав:
Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
в один день
вопрос только в крае
хороший край: межбанк сравнялся, а комиссии банков остались = невыгодно
плохой край: вся валюта на потреби ЗСУ с виддачей держсертифкатами на 10 рокив
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cohan
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:40
mihasik написав:
Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?
Яких саме "каруселей"? До чого тут нацбанк і куди ви хочите "заскочити"?..
Конвертдепо - це не "акція для бідних", це обмеження. На міжбанку долар продається по курсу НБУ. Фізосіб ОБМЕЖИЛИ в купівлі, як по сумі (100к), так і по умовах (3 місяці).
Тому можна очікувати або на послаблення обмежень - більша сума, менший термін (одразу) - або на посилення (більший термін, чи взагалі призупинення продажу).
Курс в обмінках підтримується попитом на готівкову валюту, і залежить від цього попиту, та наявності обмежень в БС.
Щодо "перестануть віддавати гроші" - якщо колапс БС і наступить, то це не буде пов'язано із конвертдепо пересічних. Якщо на міжбанку не буде валюти на продаж, конвертдепо просто перестануть відкривати.
Так бачу.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 24 гру, 2022 13:45
cohan снять можно только в том отделении в котором открывал, при том что при открытии это никто не озвучил. Так же никто не озвучивал что 10 000 надо будет снимать 4 дня. Соответственно 4 визита именно в это отделение.
Два дня чинить интернет - это ж блин жесть какая то для банка или нет?
Претензий глобальных нет) Но если сравнивать с другими банками то как то совком попахивает
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mcduck
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