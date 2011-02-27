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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 361362363364
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 01:22

что касается рисков - самый большой риск я вижу в устойчивости БС в целом, а не в курсе валют. курс сейчас высосан из пальца, а рыночный установится сильно позже и о его порядке цифр рассуждать бессмысленно, это как рассуждать в 1989 о курсе в 1992.

а вот если начнутся проволочки с обслуживанием овдп пирамиды (а при такой бюджетной катастрофе это вопрос времени), и они не будут погашены, то банки пожмут плечами, и просто закроют форточки на выход. НБУ постановой подмахнет, с него станется.

мы на сломе эпох, ребята, это не закончится просто очередным девалом.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 01:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Moneta написав:"партнеры" на последнем цикле заплатят за всю карусель
последний цикл уже был, сейчас многие вложились по второму разу. Кстати с первого подхода не плохие я снял сливки, пока многие писали про пугалки и вели 2 месяца дискуссии, когда всех кинут))
На крайняк отдадут грн. и все вернутся в исходное положение...
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 03:41

  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.

І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 10:30

  alter написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.

І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%

Укрэксим открывает и позже. Мне лично делали около 17-00.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:56

  lara_08 написав:
  alter написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.

І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%

Укрэксим открывает и позже. Мне лично делали около 17-00.


ну день в день они все до 13-15, надо разделять к кому можно приходить после, а к кому нет - Агро и Комин вполне можно, откроют след днем,
самый аццкий - КредиАгриколь, до 11 (даже не 12-13) и потом второй подход еще
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 12:58

  mcduck написав:Visky був звичайний валютний депо у Агріколі - сказали підлаштовуйтесь під світло та зніймайте по 2700. Але виявилось що ще підлаштовуватись треба під їх провайдера у якого відвалювався інтернет два дні. Наразі цей банк зі свого списку +- прийнятних викреслюю :) Ще й касир з таким поглядом видає гроші ніби я в неї зарплату забираю


кассиры через одну такие
в остальном претензия малопонятна, но, конечно, Агриколь единственный кто ввел дежурные отделения (в Киеве) наоьтъябись - работает центральное, но оно без кассы... и это при том что счета не сквозные, приходится переносить / открывать новые
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:00

  alter написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.

І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%


ОТП забыли, до 13
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:03

  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?


в один день

вопрос только в крае

хороший край: межбанк сравнялся, а комиссии банков остались = невыгодно
плохой край: вся валюта на потреби ЗСУ с виддачей держсертифкатами на 10 рокив
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:40

  mihasik написав:Кстати, у кого какие мысли по поводу окончания этих каруселей?
Всё закончится в один день или нацбанк даст несколько дней, чтобы успеть заскочить в последний вагон.
Или же курс в банках будет такой же как и в обменниках, и не будет смысла этим заниматься. Кто что думает?

Яких саме "каруселей"? До чого тут нацбанк і куди ви хочите "заскочити"?..

Конвертдепо - це не "акція для бідних", це обмеження. На міжбанку долар продається по курсу НБУ. Фізосіб ОБМЕЖИЛИ в купівлі, як по сумі (100к), так і по умовах (3 місяці).
Тому можна очікувати або на послаблення обмежень - більша сума, менший термін (одразу) - або на посилення (більший термін, чи взагалі призупинення продажу).
Курс в обмінках підтримується попитом на готівкову валюту, і залежить від цього попиту, та наявності обмежень в БС.
Щодо "перестануть віддавати гроші" - якщо колапс БС і наступить, то це не буде пов'язано із конвертдепо пересічних. Якщо на міжбанку не буде валюти на продаж, конвертдепо просто перестануть відкривати.
Так бачу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 13:45

cohan снять можно только в том отделении в котором открывал, при том что при открытии это никто не озвучил. Так же никто не озвучивал что 10 000 надо будет снимать 4 дня. Соответственно 4 визита именно в это отделение.
Два дня чинить интернет - это ж блин жесть какая то для банка или нет?
Претензий глобальных нет) Но если сравнивать с другими банками то как то совком попахивает
mcduck
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