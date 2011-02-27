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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 362363364365
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:20

sergey_sryvkin

Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни

Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.

Вірно зрозумів модель?
odeshm6
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:31

Вопрос по снятию конвертдепо в Пумб. Комиссия за снятие 1%, если на каждом вашем счёте за прошедший месяц было менее 500 долл остатка. То есть у вас как минимум 1 депозит и 1 карточный счёт, и на карточном нужно всегда иметь 500 долл. Или этой комиссии ещё как-то можно избежать? Почему этого нет в табличке?
olechkakiev
 
Повідомлень: 1
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