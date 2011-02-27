sergey_sryvkin
Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни
Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.
Вірно зрозумів модель?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:20
sergey_sryvkin
Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни
Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.
Вірно зрозумів модель?
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:31
Вопрос по снятию конвертдепо в Пумб. Комиссия за снятие 1%, если на каждом вашем счёте за прошедший месяц было менее 500 долл остатка. То есть у вас как минимум 1 депозит и 1 карточный счёт, и на карточном нужно всегда иметь 500 долл. Или этой комиссии ещё как-то можно избежать? Почему этого нет в табличке?
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