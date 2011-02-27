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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 363364365366>
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:20

sergey_sryvkin

Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни

Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.

Вірно зрозумів модель?
odeshm6
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:31

Вопрос по снятию конвертдепо в Пумб. Комиссия за снятие 1%, если на каждом вашем счёте за прошедший месяц было менее 500 долл остатка. То есть у вас как минимум 1 депозит и 1 карточный счёт, и на карточном нужно всегда иметь 500 долл. Или этой комиссии ещё как-то можно избежать? Почему этого нет в табличке?
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 15:58

  olechkakiev написав:Вопрос по снятию конвертдепо в Пумб. Комиссия за снятие 1%, если на каждом вашем счёте за прошедший месяц было менее 500 долл остатка. То есть у вас как минимум 1 депозит и 1 карточный счёт, и на карточном нужно всегда иметь 500 долл. Или этой комиссии ещё как-то можно избежать? Почему этого нет в табличке?


пумб такая хрень что с ней лучше не связываться, похлеще ОТП, мало кто делал потому и нет в табличке опыта

в теории можно все там снять бесплатно
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Пообщался с поддержкой ПУМБ уверяют, если конверт депо закончится, можно с карты снять без комиссии, если сумма от 500$ и больше.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 16:42

  odeshm6 написав:sergey_sryvkin

Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни

Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.

Вірно зрозумів модель?

Ні.
Про який "вільний доступ до любих сум" іде мова?
Я написав, що існують обмеження.
Просто дехто ставиться до конвертдепо як до "атракціону небаченої щедрості від НБУ", хоча насправді це є ОБМЕЖЕННЯ, а ніяка не щедрість.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 17:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Добрый всем, как обстоят дела с финмониторингом, от какой суммы будут вопросы? Если депозиты будут в двух или трех банках, для финмониторинга есть разница?
jenchal
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:12

В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:13

А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.
agrobabruisk95
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

cohan написав:
  alter написав:
  mustbe написав:Прописал Правексу и МТБ ключевое слово "Утром" в примечании.
Какие ещё тормоза открываются только до 12-ти (до обеда) ?


Прокредит (до 13), агропросперис, комін, укрексим, кредо (до 13), рвс, укркапітал.

І ще пару поправок:
рвс - поточний курс $ 37.30, відсоток 0.9%, хоча це не дуже змінює його позицію
мтб - відсоток за депо $ 0.6%
конкорд - відсоток $ 2%, EUR 0.5%


ОТП забыли, до 13
Отп до 14
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:31

  emeta написав:В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34

Без комиссии.
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