sergey_sryvkin
Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни
Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.
Вірно зрозумів модель?
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Додано: Суб 24 гру, 2022 15:20
sergey_sryvkin
Тобто з Вашої точки зору, є дві категорії:
1. Банки
2. Громадяни
Перші не мають обмежень (вільний доступ до любих сумм б/г доллра по курсу НБУ)
Другі мають суттеві (м'яко кажучі) обмеження.
Вірно зрозумів модель?
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:31
Вопрос по снятию конвертдепо в Пумб. Комиссия за снятие 1%, если на каждом вашем счёте за прошедший месяц было менее 500 долл остатка. То есть у вас как минимум 1 депозит и 1 карточный счёт, и на карточном нужно всегда иметь 500 долл. Или этой комиссии ещё как-то можно избежать? Почему этого нет в табличке?
Додано: Суб 24 гру, 2022 15:58
пумб такая хрень что с ней лучше не связываться, похлеще ОТП, мало кто делал потому и нет в табличке опыта
в теории можно все там снять бесплатно
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:16
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Пообщался с поддержкой ПУМБ уверяют, если конверт депо закончится, можно с карты снять без комиссии, если сумма от 500$ и больше.
Додано: Суб 24 гру, 2022 16:42
Ні.
Про який "вільний доступ до любих сум" іде мова?
Я написав, що існують обмеження.
Просто дехто ставиться до конвертдепо як до "атракціону небаченої щедрості від НБУ", хоча насправді це є ОБМЕЖЕННЯ, а ніяка не щедрість.
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:12
В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:22
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Отп до 14
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:31
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