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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:57
Trainer написав: emeta написав:
В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34
Без комиссии.
Значит Конкорд должен обходить и морячков и Сенс по таблице вроде бы
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Додано: Суб 24 гру, 2022 20:41
agrobabruisk95 написав:
А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.
Немає
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