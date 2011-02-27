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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:57

  Trainer написав:
  emeta написав:В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34

Без комиссии.


Значит Конкорд должен обходить и морячков и Сенс по таблице вроде бы
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:41

  agrobabruisk95 написав:А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.

Немає
Ромасик
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