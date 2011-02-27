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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:57

  Trainer написав:
  emeta написав:В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34

Без комиссии.


Значит Конкорд должен обходить и морячков и Сенс по таблице вроде бы
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:41

  agrobabruisk95 написав:А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.

Немає
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:44

Привіт, з якими банками із топ 15 по таблиці(по остаточному курсу) краще не зв'язуватися і через які причини?
lognero2
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:55

  agrobabruisk95 написав:А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.

читайте тарифы банка а не минфин https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24

ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи
протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:01

jenchal

Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.

Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.

Через несколько дней документ я им прислал. Разблокировали быстро.

Списывался с моно, спрашивал - почему блок таких малых денег?
Отвечают : "Звертаємо вашу увагу, що будь-яке зарахування може потрапити під перевірку і потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів."

Еще от них же(чем подвердить):
"Довідку про доходи. Її можна отримати через портал ПФУ.;
Виписки з банків та договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;
Документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно або договір дарування;
Декларація про доходи із позначкою від податкової;
Будь-який інший документ, який описує, за що ви отримали ці гроші."
odeshm6
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:16

  jenchal написав:Добрый всем, как обстоят дела с финмониторингом, от какой суммы будут вопросы? Если депозиты будут в двух или трех банках, для финмониторинга есть разница?


400 в мес де-факто стандарт
особняком - ПУМБ, там 400 в 10000 лет, т.е. все что внес на счет суммируют
и КредитВест - там в год, но тоже суммируют
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Спасибо за ответы, в общем, если депозиты сразу менять в кассе банка вопрос у финмониторинга не возникнет от слова совсем)
Насчет депозитов снял 1300 с моно (с проблемами) через кассу А-банка город Одесса и Пивденный 1300 и 1000 выдали без проблем(купюры совершенно новые) в день окончания, менеджер позвонила за пару дней, напомнить чтоб забрал. Закинул еще раз посмотрим, что будет)
И такой вопрос, каждый месяц 400к или это как накопительный эффект, тогда дойдет до 400к, привет?
jenchal
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:16

  ihorsic написав:+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття

Это точно? Мне в райфе говорили, что 400 накопительно в календарный год.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:48

  ihorsic написав:+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття

І схоже на касирів в відділення райфу повісили обов'язок робить виписку по руху коштів по картці як приходиш поповнювати картку в відділення. Лишня робота , чого вони й намагаються відфутболити поповнювати картку через кешін банкомат. Крайній раз як приперся поповнити на клЮбний депо з каклєтами якраз не робив той ящик. Піддивився бамажку розпечатала по моїй картці.
alex lem
 
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