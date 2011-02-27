Значит Конкорд должен обходить и морячков и Сенс по таблице вроде бы
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 гру, 2022 18:57
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:41
Додано: Суб 24 гру, 2022 20:44
Привіт, з якими банками із топ 15 по таблиці(по остаточному курсу) краще не зв'язуватися і через які причини?
Додано: Суб 24 гру, 2022 22:55
читайте тарифы банка а не минфин
Додано: Суб 24 гру, 2022 23:01
jenchal
Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.
Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.
Через несколько дней документ я им прислал. Разблокировали быстро.
Списывался с моно, спрашивал - почему блок таких малых денег?
Отвечают : "Звертаємо вашу увагу, що будь-яке зарахування може потрапити під перевірку і потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів."
Еще от них же(чем подвердить):
"Довідку про доходи. Її можна отримати через портал ПФУ.;
Виписки з банків та договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;
Документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно або договір дарування;
Декларація про доходи із позначкою від податкової;
Будь-який інший документ, який описує, за що ви отримали ці гроші."
Додано: Суб 24 гру, 2022 23:16
400 в мес де-факто стандарт
особняком - ПУМБ, там 400 в 10000 лет, т.е. все что внес на счет суммируют
и КредитВест - там в год, но тоже суммируют
Додано: Суб 24 гру, 2022 23:42
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття
Додано: Нед 25 гру, 2022 00:16
Додано: Нед 25 гру, 2022 00:48
І схоже на касирів в відділення райфу повісили обов'язок робить виписку по руху коштів по картці як приходиш поповнювати картку в відділення. Лишня робота , чого вони й намагаються відфутболити поповнювати картку через кешін банкомат. Крайній раз як приперся поповнити на клЮбний депо з каклєтами якраз не робив той ящик. Піддивився бамажку розпечатала по моїй картці.
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