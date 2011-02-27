RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 363364365366
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 18:57

  Trainer написав:
  emeta написав:В приложении NEO банка открывал кто-то депо?
Там точно есть 0,2% за валютообмен?
Поддержка уверяет, что это только если в отделении открываешь
Если он-лайн, то только курс 37.34

Без комиссии.


Значит Конкорд должен обходить и морячков и Сенс по таблице вроде бы
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2063
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:41

  agrobabruisk95 написав:А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.

Немає
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5504
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1325 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 20:44

Привіт, з якими банками із топ 15 по таблиці(по остаточному курсу) краще не зв'язуватися і через які причини?
lognero2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 07.10.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 22:55

  agrobabruisk95 написав:А може хтось підказати, чи є комісія за зняття депозиту в ПУМБ-і?
Бо бачив статтю на мінфіні, де писали що зняття депо з пумб-у 1% комісія.

читайте тарифы банка а не минфин https://apim.pumb.ua/api/assets/pumb/0a ... a562b45a24

ЗНЯТТЯ ГОТІВКИ
у разі зняття коштів, які були зараховані за договором строкового депозиту фізичної особи
протягом 30 днів - БЕЗКОШТОВНО
kuzmich
 
Повідомлень: 85
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:01

jenchal

Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.

Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.

Через несколько дней документ я им прислал. Разблокировали быстро.

Списывался с моно, спрашивал - почему блок таких малых денег?
Отвечают : "Звертаємо вашу увагу, що будь-яке зарахування може потрапити під перевірку і потрібно надати документи, що підтверджують походження коштів."

Еще от них же(чем подвердить):
"Довідку про доходи. Її можна отримати через портал ПФУ.;
Виписки з банків та договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо;
Документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно або договір дарування;
Декларація про доходи із позначкою від податкової;
Будь-який інший документ, який описує, за що ви отримали ці гроші."
odeshm6
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:16

  jenchal написав:Добрый всем, как обстоят дела с финмониторингом, от какой суммы будут вопросы? Если депозиты будут в двух или трех банках, для финмониторинга есть разница?


400 в мес де-факто стандарт
особняком - ПУМБ, там 400 в 10000 лет, т.е. все что внес на счет суммируют
и КредитВест - там в год, но тоже суммируют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4873
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 гру, 2022 23:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття
ihorsic
 
Повідомлень: 773
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:16

  ihorsic написав:+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття

Это точно? Мне в райфе говорили, что 400 накопительно в календарный год.
lara_08
 
Повідомлень: 536
З нами з: 05.05.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 00:48

  ihorsic написав:+ райф там теж плюсують за рік. Але рік не календарний а з моменту відкриття

І схоже на касирів в відділення райфу повісили обов'язок робить виписку по руху коштів по картці як приходиш поповнювати картку в відділення. Лишня робота , чого вони й намагаються відфутболити поповнювати картку через кешін банкомат. Крайній раз як приперся поповнити на клЮбний депо з каклєтами якраз не робив той ящик. Піддивився бамажку розпечатала по моїй картці.
alex lem
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 25.12.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 363364365366
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52777
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6326
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (763)
25.12.2022 00:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.