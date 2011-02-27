odeshm6 написав:jenchal
Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.
Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.
Ваша ошибка в том, что 400т Вы внесли в один день. Некоторые банки так считают. Например, ПБ пропускал мои взносы до 400т именно в день, так и предупредили, месячные суммы вроде не считали, т.к. они были существенно выше и всё без тормозов. Но вроде влияет и история месячных оборотов клиента