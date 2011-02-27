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odeshm6 написав:jenchal Личный опыт: Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты. Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т. После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т. Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.
Ваша ошибка в том, что 400т Вы внесли в один день. Некоторые банки так считают. Например, ПБ пропускал мои взносы до 400т именно в день, так и предупредили, месячные суммы вроде не считали, т.к. они были существенно выше и всё без тормозов. Но вроде влияет и история месячных оборотов клиента
Visky Да, думаю ошибка именно в этом-ровно 400 в один день. Но в итоге эта история для меня даже к лучшему-пришлось заняться проблемой вплотную. Поговорил с юристом, раскопал документ, подтверждающий происхождение некоторой суммы, отослал, система приняла его. И теперь чувствую себя и спокойнее и свободнее. Хотя 400 в день буду, по возможности, избегать -просто чтоб не объясняться лишний раз.
Стрьомний карманный банчик Ярославського, який збив людину і втік у Британію. З початку війни обіцяв продати свою 60 метрову яхту і віддати на потреби Харькове і не продав. І тут хитріший від усіх, хоче 4 місяці тримать долярчики пересічних.
Доброе утро с Рождеством! Нужно мнение местных экспертов. Подскажите пожалуйста два-три банка для открытия конверт депо с нормальными условиями и вменяемыми купюрами на выдачу чтобы потом их без проблем могли взять в другом банке, ощаде или Укргазе например со своими мегатребованиями к их качеству. Кстати как действовать если на выдачу дали не очень качественную купюру и которую они не хотят принимать. Укргаз и райф в этом месяце рассматривать не могу нужны другие банки. Sens по понятным причинам пока остерегаюсь Может быть я не прав поправьте