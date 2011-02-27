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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 04:45

  cohan написав:
  jenchal написав:Добрый всем, как обстоят дела с финмониторингом, от какой суммы будут вопросы? Если депозиты будут в двух или трех банках, для финмониторинга есть разница?


400 в мес де-факто стандарт
особняком - ПУМБ, там 400 в 10000 лет, т.е. все что внес на счет суммируют
и КредитВест - там в год, но тоже суммируют

Вроде ПУМБ вернулся к 400 в мес, но мон. там жесткий, мало чего устраивает и объяснений не дают.
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 04:59

  odeshm6 написав:jenchal Личный опыт:
Утром внес через кассу на карту моно 200т. Перевел на другие свои карты.
Вечером опять внес через кассу на карту моно еще 200т.
После чего моно заблокировал эти вторые 200т. И попросил предоставить подтверждающие документы на 400т.
Попытка перечислить с этой карты 50т. к успеху не привела.
Ваша ошибка в том, что 400т Вы внесли в один день. Некоторые банки так считают. Например, ПБ пропускал мои взносы до 400т именно в день, так и предупредили, месячные суммы вроде не считали, т.к. они были существенно выше и всё без тормозов. Но вроде влияет и история месячных оборотов клиента
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 07:36

Visky
Да, думаю ошибка именно в этом-ровно 400 в один день.
Но в итоге эта история для меня даже к лучшему-пришлось заняться проблемой вплотную. Поговорил с юристом, раскопал документ, подтверждающий происхождение некоторой суммы, отослал, система приняла его. И теперь чувствую себя и спокойнее и свободнее.
Хотя 400 в день буду, по возможности, избегать -просто чтоб не объясняться лишний раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 08:15

Банк Кредит Днепр присоединился к клубу 100к

Срок вклада - 122 дня.( 4 месяца !!! )
Ставка депозита - 0,1%

Комиссии не узнавал
Курс не узнавал

https://creditdnepr.com.ua/ru/depozyty/valyutoobmin
Evgeny
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:15

  Evgeny написав:Банк Кредит Днепр присоединился к клубу 100к

Срок вклада - 122 дня.( 4 месяца !!! )
Ставка депозита - 0,1%

Комиссии не узнавал
Курс не узнавал

https://creditdnepr.com.ua/ru/depozyty/valyutoobmin


Стрьомний карманный банчик Ярославського, який збив людину і втік у Британію. З початку війни обіцяв продати свою 60 метрову яхту і віддати на потреби Харькове і не продав. І тут хитріший від усіх, хоче 4 місяці тримать долярчики пересічних. :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:50

Доброе утро с Рождеством!
Нужно мнение местных экспертов.
Подскажите пожалуйста два-три банка для открытия конверт депо с нормальными условиями и вменяемыми купюрами на выдачу чтобы потом их без проблем могли взять в другом банке, ощаде или Укргазе например со своими мегатребованиями к их качеству. Кстати как действовать если на выдачу дали не очень качественную купюру и которую они не хотят принимать. Укргаз и райф в этом месяце рассматривать не могу нужны другие банки. Sens по понятным причинам пока остерегаюсь Может быть я не прав поправьте
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 09:58

+ КредитДнепр
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Как ни странно, но Глобус мне отдавал новыми синими. Хотите номера вподряд и новыми - Прокредит.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:23

  mustbe написав:+ КредитДнепр

На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:26

  Ромасик написав:
  mustbe написав:+ КредитДнепр

На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3

Нет.
Итоговый курс не зависит от срока депо, только от реального курса и процентной ставки.
Но помнить про подлянку в 4мес - конечно надо
mustbe
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