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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 365366367368
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 10:50

sergey_sryvkin

Мова їшла про вільний доступ до любих сумм безготівкового доллара по курсу НБУ, який мають всі банки.
odeshm6
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19

Конверт-депозит в Izi

Решил для эксперимента (ну, и потому, что cамый выгодный курс, Айбокса и УБИБа в нашей провинции нет) открыть конверт-депозит в Izi.
Перечитывать все не хочу :) Поэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.
Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:
1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.
Или у Изи все проще?
2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?
Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.

3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.

Вроде все. Или что-то упустил?
Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:52

  Искатель написав:1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.
Или у Изи все проще?
2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?
Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.

3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.

В целом - всё верно.
Пополнять - сэпом или налом. П2П я бы не советовал.
Галку "Пополнение" - лучше выключить, тогда ставка будет чуть выше.
Впрочем - может в ней и есть смысл для тех, кто открывается не на всю котлету.
С бегунком "Срок" нужно быть осторожным, он всё время улетает вправо.
С заказом лучше не затягивать. Я заказывал за две недели до окончания.
Пока не снимал, но каких то проблем не предвижу. Впрочем - как и в любой другой банке. Да, снятие - 15грн.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:54

  Moneta написав:что касается рисков - самый большой риск я вижу в устойчивости БС в целом, а не в курсе валют. курс сейчас высосан из пальца, а рыночный установится сильно позже и о его порядке цифр рассуждать бессмысленно, это как рассуждать в 1989 о курсе в 1992.

а вот если начнутся проволочки с обслуживанием овдп пирамиды (а при такой бюджетной катастрофе это вопрос времени), и они не будут погашены, то банки пожмут плечами, и просто закроют форточки на выход. НБУ постановой подмахнет, с него станется.

мы на сломе эпох, ребята, это не закончится просто очередным девалом.

Я смотрю, тут кое-кто решил у Зебры кубок главного загонялы увести? Ну-ну. Я так понимаю, Вы никакими банками не пользуетесь (про депозиты и речи нет, Вы небось все через нал). А чтоб не чувствовать себя полным... (нужное слово вставить), решили и остальных поднапрячь :)
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 11:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Искатель написав:Получение в кассе

а в какой кассе? в ТАСбанке? если в моем городе есть только точки выдачи карт КредитМаркет, они выдадут? или ехать в Киев как с монобанком?
nekefer
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:07

  nekefer написав:
  Искатель написав:Получение в кассе

а в какой кассе? в ТАСбанке? если в моем городе есть только точки выдачи карт КредитМаркет, они выдадут? или ехать в Киев как с монобанком?

Кредитмаркет видає тільки картки. Готівку ніт. Тому у вашому випадку треба їхати до Києва :(
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 12:12

  nekefer написав:
  Искатель написав:Получение в кассе

а в какой кассе? в ТАСбанке? если в моем городе есть только точки выдачи карт КредитМаркет, они выдадут? или ехать в Киев как с монобанком?

Проїзд окупить ту різницю що ви виграєте на депо в ерзац банці ? :) А як не видадуть і другий раз прийдеться приїхати?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 13:06

  mustbe написав:
  Искатель написав:1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.
Или у Изи все проще?
2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?
Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.

3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?
4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.

В целом - всё верно.
Пополнять - сэпом или налом. П2П я бы не советовал.

А как можно без комиссии пополнить налом карту Изибанка? Кто принимает, кроме терминалов самой ТАСи, которые у нас на другом конце города?
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