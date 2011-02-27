Додано: Нед 25 гру, 2022 11:19

Решил для эксперимента (ну, и потому, что cамый выгодный курс, Айбокса и УБИБа в нашей провинции нет) открыть конверт-депозит в Izi.Перечитывать все не хочуПоэтому решил, как я понимаю, описать процесс. И большая просьба к тем, кто уже это делал, поправить меня, если я где-то ошибся, или подтвердить, если я все правильно изложил.Итак, уже открыты виртуальная карта в долларах и гривне, как я понимаю, процесс производится следующим образом:1. Пополняется виртуальная карта в гривне. По идее, имея опыт работы с ТАСей, тут будет примерно то же самое: то есть пополнить желательно СЭПом и в будний день, чтобы зачисление было быстрым. Пополнить по P2P переводом на карту потребует какого-то времени на зачисление, т.е. проведение по счету.Или у Изи все проще?2. Открываем депозит на 3 месяца, при этом бегунок "відкриття у гривні" по умолчанию стоит включенным. Вижу также, что можно включить "поповнення", но не совсем понимаю: неужели даст пополнять конвертационными средствами депозит на 3 месяца?Вопрос к тем, кто уже делал: дает или не дает? Просто интересно.3. По окончанию депозит падает на валютную карту. Опять же, по заказу - единого мнения тут не увидел. Последняя версия, вроде бы, можно заказать на завтрашний день (после окончания). Так ли это или опять что-то поменялось?4. Получение в кассе - сразу с карты, на которую упал депозит. Платим 15 грн.Вроде все. Или что-то упустил?Заранее большое спасибо и +1 в карму за каждое дельное замечание-подсказку.