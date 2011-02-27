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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 366367368369
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:07

  SergIN написав:Вставлю и свои пят копеек по поводу 400к, общался с фин моном Прокредит и Райфа заверили что если закидывать по 100к в месяц (а не по 400к как товарищ…) для открытия депо проблем не будет ни каких (опросник должен быть заполнен адекватно!!!)

Опросн у, это типа анкета банка, когда карту открываешь? Адекватно заполнен, это как? Я когда карту в Райфе открывал ещё до войны, мне сотрудник сразу стал пугать финмоном, когда я сказал, что карта нужна для личных целей, осадок остался от такого обслуживания( указали в анкете, что месяц приход будет вроде 10 тысяч гривен. Был депо 500$ снял и снова закинул. Большую сумму не решаюсь.
mogicanin1986
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:23

  mustbe написав:С заказом лучше не затягивать. Я заказывал за две недели до окончания.

Підкажіть будь ласка - ви замовляли за два тижні на ГЛ ізі і вам заявку погодили і пообіцяли що точно її виконають в обраному вами відділенні Тасі? Бо я чого питаю - свого часу мав тут депо в ойро - навесні за тиждень до його закінчення спробував замовити - сказали завтра, потім не раніше ніж за два дні до закінчення, потім відділення не відповідає, знову відділення не відповідає і уже в день виплати ще раз відділення не відповідає. Тоді вже у мене увірвався терпець - наговорив їм все що думаю про їхню роботу - як наслідок вони таки наважились зателефонувати у відділення (до цього просто писали запити які просто ігнорувались) і їм відповіли що валюти немає і не буде (насправді валюта була але в іншому відділенні - її в підсумку я і отримав цього ж дня з подачі цієї ж ГЛ - а Тасі просто не хотілось замовляти інкасаторів щоб перевезти валюту з одного відділення до іншого). От того я й питаю - в них змінились алгоритми - можна замовляти за два тижні?
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:40

  alex lem написав:
  nekefer написав:
  Искатель написав:Получение в кассе

а в какой кассе? в ТАСбанке? если в моем городе есть только точки выдачи карт КредитМаркет, они выдадут? или ехать в Киев как с монобанком?

Проїзд окупить ту різницю що ви виграєте на депо в ерзац банці ? :) А як не видадуть і другий раз прийдеться приїхати?

проезд электричкой почти даром, но тратить целый свой день это недёшево
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:50

  Investor_K написав:Как ни странно, но Глобус мне отдавал новыми синими. Хотите номера вподряд и новыми - Прокредит.


Мне Шарик отдавал купюрами старого образца, но в хорошем состоянии
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 14:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:П2П я бы не советовал.
izi можно пополнять П2П и потом открывать депо. Эта особенность работала изначально.
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:07

  SergIN написав:Вставлю и свои пят копеек по поводу 400к, общался с фин моном Прокредит и Райфа заверили что если закидывать по 100к в месяц (а не по 400к как товарищ…) для открытия депо проблем не будет ни каких (опросник должен быть заполнен адекватно!!!)


в 14 банках пробовал конверты, в некоторых одномоментно находились по 4 котлеты.
Везде конечно поют, что в рамках условий программы финмон вами не заинтересуется.
Лимит, мол в 100К /мес. это залог. Но что знают операционисты и горячая линия?
С отделами финансового мониторинга в каждом учреждении не пообщаешься
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:+ КредитДнепр

На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3

Нет.
Итоговый курс не зависит от срока депо, только от реального курса и процентной ставки.
Но помнить про подлянку в 4мес - конечно надо
Это не подлянка. Это потеря прибыли за единицу времени.

И в числовом выражении это сравнимо с курсом 38,36.
Востаннє редагувалось Ромасик в Нед 25 гру, 2022 16:08, всього редагувалось 2 разів.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mogicanin1986 написав: Адекватно заполнен, это как?

указали в анкете, что месяц приход будет вроде 10 тысяч гривен.


Когда доходы сопоставимы с расходами и написанным.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 15:53

  Ромасик написав:
mogicanin1986 написав: Адекватно заполнен, это как?

указали в анкете, что месяц приход будет вроде 10 тысяч гривен.


Когда доходы сопоставимы с расходами.
проблема в том, что на момент открытия счета я был официально безработным, а сейчас официальный пенсионер)
mogicanin1986
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