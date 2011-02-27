Додано: Нед 25 гру, 2022 14:23

mustbe написав: С заказом лучше не затягивать. Я заказывал за две недели до окончания.

С заказом лучше не затягивать. Я заказывал за две недели до окончания.

Підкажіть будь ласка - ви замовляли за два тижні на ГЛ ізі і вам заявку погодили і пообіцяли що точно її виконають в обраному вами відділенні Тасі? Бо я чого питаю - свого часу мав тут депо в ойро - навесні за тиждень до його закінчення спробував замовити - сказали завтра, потім не раніше ніж за два дні до закінчення, потім відділення не відповідає, знову відділення не відповідає і уже в день виплати ще раз відділення не відповідає. Тоді вже у мене увірвався терпець - наговорив їм все що думаю про їхню роботу - як наслідок вони таки наважились зателефонувати у відділення (до цього просто писали запити які просто ігнорувались) і їм відповіли що валюти немає і не буде (насправді валюта була але в іншому відділенні - її в підсумку я і отримав цього ж дня з подачі цієї ж ГЛ - а Тасі просто не хотілось замовляти інкасаторів щоб перевезти валюту з одного відділення до іншого). От того я й питаю - в них змінились алгоритми - можна замовляти за два тижні?