Как я понял нужно заказывать валюту в до понедельника до 11.00 на горячке по депо который заканчивается в на след. неделе с понедельника.
Так делал.Все получил.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:32
Про изю
Как я понял нужно заказывать валюту в до понедельника до 11.00 на горячке по депо который заканчивается в на след. неделе с понедельника.
Так делал.Все получил.
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:35
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:41
Да, просто сказали: "Ок, приходите, ждём".
Но это Киев, ЦО.
В других городах/регионах/отделениях - могут быть свои заскоки
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:51
Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.
Для примера - открываем два депо на одинаковые суммы и одинаковые процентные ставки.
Один - на 3мес, второй - на 4 мес.
Через 3 месяца - суммы на обоих депо будут одинаковы.
Так что прибыльность у них одинакова, а значит и основной показатель - итоговый, эффективный курс.
То, что второй депо снять пока нельзя - это именно подлянка.
Она будет влиять на годовой профит, но на профит за квартал - не влияет
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:04
|