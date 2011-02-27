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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 368369370371>
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:32

Про изю

Как я понял нужно заказывать валюту в до понедельника до 11.00 на горячке по депо который заканчивается в на след. неделе с понедельника.
Так делал.Все получил.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:35

  Искатель написав:А как можно без комиссии пополнить налом карту Изибанка?

В кассе тазика
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:41

  Alien написав:
  mustbe написав:С заказом лучше не затягивать. Я заказывал за две недели до окончания.

Підкажіть будь ласка - ви замовляли за два тижні на ГЛ ізі і вам заявку погодили і пообіцяли що точно її виконають в обраному вами відділенні Тасі?

Да, просто сказали: "Ок, приходите, ждём".
Но это Киев, ЦО.
В других городах/регионах/отделениях - могут быть свои заскоки
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 16:51

  Ромасик написав:
mustbe написав:
  Ромасик написав:На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3

Нет.
Итоговый курс не зависит от срока депо, только от реального курса и процентной ставки.
Но помнить про подлянку в 4мес - конечно надо
Это не подлянка. Это потеря прибыли за единицу времени.

И в числовом выражении это сравнимо с курсом 38,36.

Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.

Для примера - открываем два депо на одинаковые суммы и одинаковые процентные ставки.
Один - на 3мес, второй - на 4 мес.
Через 3 месяца - суммы на обоих депо будут одинаковы.
Так что прибыльность у них одинакова, а значит и основной показатель - итоговый, эффективный курс.
То, что второй депо снять пока нельзя - это именно подлянка.
Она будет влиять на годовой профит, но на профит за квартал - не влияет
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:04

  mustbe написав:Она будет влиять на годовой профит, но на профит за квартал - не влияет

На профит за квартал влияет радикально: через квартал же бабло не отдадут, профит вообще минус 100% получается. Значит пора добавлять колонку ещё и годового профита :P
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 17:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:это именно подлянка

так она равна -1/12 годового % по депо в 2700уе
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:01

  Amethyst написав:
  mustbe написав:это именно подлянка

так она равна -1/12 годового % по депо в 2700уе

Нет.
Формально - процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.
Если же говорить о том, что в год можно крутануть 4 3-хмесячных депо, и только 3 4-хмесячных - то да, тут есть отличие.
Но это другое.
Формально - доходность депо не зависит от срока, она просто равна процентной ставке.
Если же анализировать конкретные стратегии - то срок, конечно, будет иметь значение
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.

% - да, но мой доход еще зависит и от периода капитализации этих %, чем чаще тем лучше при одинаковых годовых
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:15

  Amethyst написав:
  mustbe написав:процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.

% - да, но мой доход еще зависит и от периода капитализации этих %, чем чаще тем лучше при одинаковых годовых

Да, за год - конечно. Но об этом мы пока не говорим.
Я говорю про профит за 3 месяца.
Он одинаков у КредитДнепра и ТазикОнлайн поскольку у них идентично всё, кроме сроков депо
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 18:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Он одинаков у КредитДнепра и ТазикОнлайн поскольку у них идентично всё, кроме сроков депо

Звичайно - бо тут мова про профiт який ви отримуєте протягом 30 хв. поки несете вiд банк до ПОВа та назад - i цей профiт по сутi до депо має дуже опосередковане вiдношення - нова сума придбаної валюти прописана у вашому гросбусi як ваш актив у цей же день - у рядку депо у ВКВ. Але для спiвставностi доходностi двох депо з рiзних банкiв - так би мовити для приведення їх до спiльного знаменника - повинен враховуватись якийсь один промiжок часу. Саме тому ви виражаєте у вiдсотках рiчних комiсiйнi доходи та курсовi рiзницi хоча це i не правильно з економiчної точки зору - бо вам потрiбно порiвняти доходнiсть трьохмiсячного конвертацiйного з iншими iнструментами де доход виражено саме у %% рiчних (депо, ОВДП тощо). Отже i в цьому випадку логiчно було поступити так само. Хоча абсолютний розмiр отриманого доходу по 3х та 4х мiсячнох депо вiдповiдно у Тасi та КредитДнiпрi - буде однаковий - спiвставний показник перерахований у вiдсотках рiчних (а краще в коефiцiент доходностi чи прибутковостi вкладень) вiдрiзнятиметься
Alien
 
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