Как я понял нужно заказывать валюту в до понедельника до 11.00 на горячке по депо который заканчивается в на след. неделе с понедельника.
Так делал.Все получил.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 16:32
Про изю
Как я понял нужно заказывать валюту в до понедельника до 11.00 на горячке по депо который заканчивается в на след. неделе с понедельника.
Так делал.Все получил.
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:35
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:41
Да, просто сказали: "Ок, приходите, ждём".
Но это Киев, ЦО.
В других городах/регионах/отделениях - могут быть свои заскоки
Додано: Нед 25 гру, 2022 16:51
Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.
Для примера - открываем два депо на одинаковые суммы и одинаковые процентные ставки.
Один - на 3мес, второй - на 4 мес.
Через 3 месяца - суммы на обоих депо будут одинаковы.
Так что прибыльность у них одинакова, а значит и основной показатель - итоговый, эффективный курс.
То, что второй депо снять пока нельзя - это именно подлянка.
Она будет влиять на годовой профит, но на профит за квартал - не влияет
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:04
Додано: Нед 25 гру, 2022 17:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:01
Нет.
Формально - процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.
Если же говорить о том, что в год можно крутануть 4 3-хмесячных депо, и только 3 4-хмесячных - то да, тут есть отличие.
Но это другое.
Формально - доходность депо не зависит от срока, она просто равна процентной ставке.
Если же анализировать конкретные стратегии - то срок, конечно, будет иметь значение
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:15
Да, за год - конечно. Но об этом мы пока не говорим.
Я говорю про профит за 3 месяца.
Он одинаков у КредитДнепра и ТазикОнлайн поскольку у них идентично всё, кроме сроков депо
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:30
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Звичайно - бо тут мова про профiт який ви отримуєте протягом 30 хв. поки несете вiд банк до ПОВа та назад - i цей профiт по сутi до депо має дуже опосередковане вiдношення - нова сума придбаної валюти прописана у вашому гросбусi як ваш актив у цей же день - у рядку депо у ВКВ. Але для спiвставностi доходностi двох депо з рiзних банкiв - так би мовити для приведення їх до спiльного знаменника - повинен враховуватись якийсь один промiжок часу. Саме тому ви виражаєте у вiдсотках рiчних комiсiйнi доходи та курсовi рiзницi хоча це i не правильно з економiчної точки зору - бо вам потрiбно порiвняти доходнiсть трьохмiсячного конвертацiйного з iншими iнструментами де доход виражено саме у %% рiчних (депо, ОВДП тощо). Отже i в цьому випадку логiчно було поступити так само. Хоча абсолютний розмiр отриманого доходу по 3х та 4х мiсячнох депо вiдповiдно у Тасi та КредитДнiпрi - буде однаковий - спiвставний показник перерахований у вiдсотках рiчних (а краще в коефiцiент доходностi чи прибутковостi вкладень) вiдрiзнятиметься
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