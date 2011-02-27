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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 18:35
mustbe написав:
Если же анализировать конкретные стратегии - то срок, конечно, будет иметь значение
В депо обычно вкладываются с целью получить побольше денег на неком промежутке времени, а не с целью формальной процентной ставки побольше. Типовой показатьль в этом плане - это APR. Поэтому стратегия тоже играет роль. Так ли много тех стратегий на практике? Я вижу такие:
- получать доход чисто на процентах и плевать на бонус от валютообмена. Это сейчас можно отсортировать по колонке процента, но для КредитДнепра APR будет не тот из за более длинного депо. Правда, для этой стратегии таблица вообще не годится: для годовых депо проценты в банках часто повыше, чем для трёхмесячных. Стратегия очень на любителя
;
- одноразово сконвертировать гривну в валюту с целью, чтобы инфляция так зверски накопления не ела. Плевать через сколько времени эту валюту выдадут. Эта более-менее отражается колонкой "итоговый курс", хотя с тех пор, как в эту колонку перестал входить учёт комисов заведения счетов, не очень точно;
- ну и APR самой интересующей людей из этой темы стратегии - постоянной карусели. Тут уже нужно учитывать и время на оборот. Судя по тому, что несчастных добавочных двух недель у Сени на выдачу валюты достаточно для постоянных воплей "Ни в коем случае туда не ходите, там грабют!", некоторым это важно. Что уж говорить про месяц к которому ещё неизвестно сколько времени на выдачу валюты добавится.
Писать ли что-то в помощь выбора согласно этим или ещё каким-то стратегиям в таблицу - дело хозяйское. Только хозяин знает зачем эта таблица сделана
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:37
Алексей77 написав:
Доброе утро с Рождеством!
Подскажите пожалуйста два-три банка для открытия конверт депо с нормальными условиями
Кстати как действовать если на выдачу дали не очень качественную купюру и которую они не хотят принимать.
Приват, ПУМБ, Акорд.
Щодо банкнот - обмінки, або сунути в термінал привату.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:38
odeshm6 написав:sergey_sryvkin
Мова їшла про вільний доступ до любих сумм безготівкового доллара по курсу НБУ, який мають всі банки.
З цим не до мене.
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Додано: Нед 25 гру, 2022 18:41
mustbe написав: Amethyst написав: mustbe написав:
процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.
% - да, но мой доход еще зависит и от периода капитализации этих %, чем чаще тем лучше при одинаковых годовых
Да, за год - конечно. Но об этом мы пока не говорим.
Я говорю про профит за 3 месяца.
Он одинаков у КредитДнепра и ТазикОнлайн поскольку у них идентично всё, кроме сроков депо
Все таки при оценке чего-либо всегда важен ОБЩИЙ знаменатель.
Я понимаю, что для разовой сделки, особенно при (очень) большой разовой прибыли все остальные показатели нивелируются. Однако в общем и целом (для анализа и прогноза) важна общая оценка, которая без общего знаменателя (нормирования) в принципе не возможна
Если таки принять во внимание скорость/период оборачиваемости средств, то сразу будет понятно, шо лучше: 3 раза по 8% или 4 по 7.5%, например.
Однако если думать только о сиюминутной выгоде, то 8% тут выигрывает
Еще можно усложнить модель, введя вероятность получения 8% или двух раз по 7.5%, например, и т.д... Еще можно попытаться оценить, када будет лучше следующая прибыль: через 3 мес или через 4. Вдруг, действительно, лучше будет на 1 мес придержать грн
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