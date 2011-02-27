Додано: Нед 25 гру, 2022 18:35

mustbe написав: Если же анализировать конкретные стратегии - то срок, конечно, будет иметь значение Если же анализировать конкретные стратегии - то срок, конечно, будет иметь значение

В депо обычно вкладываются с целью получить побольше денег на неком промежутке времени, а не с целью формальной процентной ставки побольше. Типовой показатьль в этом плане - это APR. Поэтому стратегия тоже играет роль. Так ли много тех стратегий на практике? Я вижу такие:- получать доход чисто на процентах и плевать на бонус от валютообмена. Это сейчас можно отсортировать по колонке процента, но для КредитДнепра APR будет не тот из за более длинного депо. Правда, для этой стратегии таблица вообще не годится: для годовых депо проценты в банках часто повыше, чем для трёхмесячных. Стратегия очень на любителя- одноразово сконвертировать гривну в валюту с целью, чтобы инфляция так зверски накопления не ела. Плевать через сколько времени эту валюту выдадут. Эта более-менее отражается колонкой "итоговый курс", хотя с тех пор, как в эту колонку перестал входить учёт комисов заведения счетов, не очень точно;- ну и APR самой интересующей людей из этой темы стратегии - постоянной карусели. Тут уже нужно учитывать и время на оборот. Судя по тому, что несчастных добавочных двух недель у Сени на выдачу валюты достаточно для постоянных воплей "Ни в коем случае туда не ходите, там грабют!", некоторым это важно. Что уж говорить про месяц к которому ещё неизвестно сколько времени на выдачу валюты добавится.Писать ли что-то в помощь выбора согласно этим или ещё каким-то стратегиям в таблицу - дело хозяйское. Только хозяин знает зачем эта таблица сделана