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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 гру, 2022 21:59
Evgeny написав:
В Конкорде курс 37,60
Это когда было ?
Смотрите лог по Конкорду:
16.12 01:52 Изменился курс банка Конкорд с 37.7500 на 37.3400 грн/$
10.12 11:08 Изменился курс банка Конкорд с 37.6000 на 37.7500 грн/$
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mustbe
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:15
mustbe написав:
Не согласен я.
Если для КД рисовать итоговый курс, как за 4 месяца - то он резко вырвется вперёд на фоне обычных 3-месячных депо.
А если кто-то родит депо минимум на год - так вообще станет абсолютным лидером.
Надо рисовать именно на одном временном отрезке - 3 месяца
Да, так и есть. "Итоговый курс" показывает выгодность за один депозит не принимая во внимание его продолжительность. Вполне полезный показатель для людей, которые свои сбережения конвертируют один раз, чтобы они так дальше и лежали, только в валюте. Таких людей не мало. Уж точно больше тех, кто сравнивают конвертдепозиты по их процентным ставкам
Ну а те, кому сроки важны, смотрят на APR карусели (AKA "профит за год"), а не на "итоговый курс". По этим двум колонкам порядок будет разный и это правильно. Иначе зачем две колонки?
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moveton
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:38
mustbe написав: mustbe написав: Ромасик написав:
На итоговый курс ему нужно накинуть 1/3 разницы между 40,5 и 37,3
Нет.
Итоговый курс не зависит от срока депо, только от реального курса и процентной ставки.
Но помнить про подлянку в 4мес - конечно надо
Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.
Я же писал: 37,3+(40,5-37,3)/3
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Ромасик
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:46
moveton написав:
"Итоговый курс" показывает выгодность за один депозит не принимая во внимание его продолжительность. Вполне полезный показатель для людей, которые свои сбережения конвертируют один раз, чтобы они так дальше и лежали, только в валюте. Таких людей не мало
Дык у всех банок кроме КД - срок 3 месяца. Что там особо учитывать если везде срок одинаков ?
Где лучше итоговый курс - туда и нести, не ?
А кейс КД - интересен чисто теоретически, даже академически. Все понимают, что это предложение весьма скучное и малоинтересное
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mustbe
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:48
Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.
Я же писал: 37,3+(40,5-37,3)/3
Нет, это слишком жестоко.
Да и просто математически неверно
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 25 гру, 2022 22:49, всього редагувалось 1 раз.
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mustbe
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:48
mustbe написав: Amethyst написав: mustbe написав:
процент годовых определяется только процентной ставкой, он не зависит от срока.
% - да, но мой доход еще зависит и от периода капитализации этих %, чем чаще тем лучше при одинаковых годовых
Да, за год - конечно. Но об этом мы пока не говорим.
Я говорю про профит за 3 месяца.
Он одинаков у КредитДнепра и ТазикОнлайн поскольку у них идентично всё, кроме сроков депо
нет. Если бы конечная цель была закопать под грушу, то нам было бы без разницы 3 или 4 мес. А предполагается, что через 3 мес деньги будут перевложены и продолжат приносить прибыль хоть в конверт депо, хоть в обычные, хоть пойду машину куплю или проем.
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Ромасик
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:52
mustbe написав:
Приведите формулу расчёта, которая даёт 38.36.
Я же писал: 37,3+(40,5-37,3)/3
Нет, это слишком жестоко.
Да и просто математически неверно
Правильнее считать в %% годовых. Но и так условный числовой показатель для сравнения годится. Ключевая цель - сравнить с другими банками. При том, что ключевая цель клуба - максимально много навращать, пока есть возможность.
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Ромасик
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Додано: Нед 25 гру, 2022 22:56
mustbe написав:
Короче - просится колонка "профит за год".
46% годовых
Не пугайте панда инвесторов, они уже в ветке кржн в обморок падают
mustbe написав:
Это и будет тот самый общий знаменатель.
Или предложите ваш вариант
Непонятный условный курс, чтобы не палить контору, а то набегут на 46%
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Ромасик
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Додано: Нед 25 гру, 2022 23:01
mustbe написав:
Дык у всех банок кроме КД - срок 3 месяца. Что там особо учитывать если везде срок одинаков ?
Где лучше итоговый курс - туда и нести, не ?
Ну вот теперь получается, что стало сложнее. Кому только на один раз, нести туда, где лучше итоговый курс. Кому на карусель - нести туда, где больше APR карусели. Раньше из первого вытекало второе и то на Сеню справедливо бухтели, что из за его задержки с обналом по APR карусели он на куда более низком месте, чем по итоговому курсу.
mustbe написав:
А кейс КД - интересен чисто теоретически, даже академически. Все понимают, что это предложение весьма скучное и малоинтересное
Вот новая колонка и покажет почему.
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moveton
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Додано: Нед 25 гру, 2022 23:04
Ромасик написав: mustbe написав:
Короче - просится колонка "профит за год".
46% годовых
Не пугайте панда инвесторов, они уже в ветке кржн в обморок падают
mustbe написав:
Это и будет тот самый общий знаменатель.
Или предложите ваш вариант
Непонятный условный курс, чтобы не палить контору, а то набегут на 46%
В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.
Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся
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mustbe
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