Додано: Нед 25 гру, 2022 22:15

mustbe написав: Не согласен я.

Если для КД рисовать итоговый курс, как за 4 месяца - то он резко вырвется вперёд на фоне обычных 3-месячных депо.

А если кто-то родит депо минимум на год - так вообще станет абсолютным лидером.

Надо рисовать именно на одном временном отрезке - 3 месяца Не согласен я.Если для КД рисовать итоговый курс, как за 4 месяца - то он резко вырвется вперёд на фоне обычных 3-месячных депо.А если кто-то родит депо минимум на год - так вообще станет абсолютным лидером.Надо рисовать именно на одном временном отрезке - 3 месяца

Да, так и есть. "Итоговый курс" показывает выгодность за один депозит не принимая во внимание его продолжительность. Вполне полезный показатель для людей, которые свои сбережения конвертируют один раз, чтобы они так дальше и лежали, только в валюте. Таких людей не мало. Уж точно больше тех, кто сравнивают конвертдепозиты по их процентным ставкамНу а те, кому сроки важны, смотрят на APR карусели (AKA "профит за год"), а не на "итоговый курс". По этим двум колонкам порядок будет разный и это правильно. Иначе зачем две колонки?