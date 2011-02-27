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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:08

  moveton написав:
  mustbe написав:А кейс КД - интересен чисто теоретически, даже академически. Все понимают, что это предложение весьма скучное и малоинтересное

Вот новая колонка и покажет почему.

Та и без колонок всё понятно.
Условия КД идентичны ТазикОнлайну. Но без онлайна и на 4 месяца.
Предложение от тазика - скучное. Значит КД - ещё скучнее
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:10

  mustbe написав:В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.
Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся

На бинансе в dual investment APR может быть и больше 100%. До смерти пока никто не шокирован ;)
moveton
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