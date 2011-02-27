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mustbe написав:Короче - просится колонка "профит за год". Которая для обычных банок будет равна p**4 а для КредитДнепра - (p*4/3)**3 где р - доходность за квартал, отношение текущего курса нала к итоговому курсу. Где Итоговый курс - курс Реальный с учётом процентов за 3 месяца. Похоже ? Верно ? На данный момент для УБИБа это: p = 40.52 / 36.8527 = 1.0995 p**4 = 1.46 = 46% годовых Это и будет тот самый общий знаменатель. Или предложите ваш вариант
ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.
mephala написав: ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.
Угу і добавити ще один рядок у таблиці "сенс - тим хто знає як отримати вклад вчасно". А потім піти ще далі по банкам де є автопролонгації добавити ще по рядку "тим хто провтикав своєчасне відключення лонгації". Адже такі люди точно існують - їм буде корисно . Тільки то вже буде не таблиця а повна маячня.
mephala написав: ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.
Угу і добавити ще один рядок у таблиці "сенс - тим хто знає як отримати вклад вчасно". А потім піти ще далі по банкам де є автопролонгації добавити ще по рядку "тим хто провтикав своєчасне відключення лонгації". Адже такі люди точно існують - їм буде корисно . Тільки то вже буде не таблиця а повна маячня.
як до мене, якщо зробив помилку і відкрив депо в сенс, то краще забрати гривної і припинити ці страждання взагалі (нерви псуються- не купиш потім)
mustbe написав:Короче - просится колонка "профит за год". Которая для обычных банок будет равна p**4 а для КредитДнепра - (p*4/3)**3 где р - доходность за квартал, отношение текущего курса нала к итоговому курсу. Где Итоговый курс - курс Реальный с учётом процентов за 3 месяца. Похоже ? Верно ? На данный момент для УБИБа это: p = 40.52 / 36.8527 = 1.0995 p**4 = 1.46 = 46% годовых Это и будет тот самый общий знаменатель. Или предложите ваш вариант
ви зробили гарну справу (таблиця)залиште все як є
бо починається як мирний час (до 2014) - рахування профіту до 6 цифри після коми
вважаю, має бути соромно перед тими українцями хто 3 дні на тиждень стоїть чергу з 200 людей в очікуванні "обіда" від одного з депутатів міста (більшість людей -це звичайні пенсіонери, але пенсія в 3500грн і людська гідність несумісні, тому люди трохи позбувшись сорому (в нормальному сенсі) почали 3 рази на тиждень приходити до міста розподілу їжі
не треба ганьбитися і вираховувати так детально свій профіт тем паче на форумі (нехай, якщо кого багато часу, кожний робить це індивідуально)
Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду
kuzmich написав:Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду
Да. В рамках анализа рисков согласно стандартов серии ISO 31000