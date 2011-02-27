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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 370371372373
Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:08

  moveton написав:
  mustbe написав:А кейс КД - интересен чисто теоретически, даже академически. Все понимают, что это предложение весьма скучное и малоинтересное

Вот новая колонка и покажет почему.

Та и без колонок всё понятно.
Условия КД идентичны ТазикОнлайну. Но без онлайна и на 4 месяца.
Предложение от тазика - скучное. Значит КД - ещё скучнее
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 гру, 2022 23:10

  mustbe написав:В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.
Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся

На бинансе в dual investment APR может быть и больше 100%. До смерти пока никто не шокирован ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 04:46

  mustbe написав:Короче - просится колонка "профит за год".
Которая для обычных банок будет равна p**4
а для КредитДнепра - (p*4/3)**3
где р - доходность за квартал, отношение текущего курса нала к итоговому курсу.
Где Итоговый курс - курс Реальный с учётом процентов за 3 месяца.
Похоже ? Верно ?
На данный момент для УБИБа это: p = 40.52 / 36.8527 = 1.0995
p**4 = 1.46 = 46% годовых
Это и будет тот самый общий знаменатель.
Или предложите ваш вариант


ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 07:18

  mephala написав:
ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.

Угу і добавити ще один рядок у таблиці "сенс - тим хто знає як отримати вклад вчасно". А потім піти ще далі по банкам де є автопролонгації добавити ще по рядку "тим хто провтикав своєчасне відключення лонгації". Адже такі люди точно існують - їм буде корисно ;). Тільки то вже буде не таблиця а повна маячня.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:39

  Alien написав:
  mephala написав:
ну тогда еще и алку сюда. у них же фактически 3 месяца и 2 недели. причем 2 недели процент околонулевой.

Угу і добавити ще один рядок у таблиці "сенс - тим хто знає як отримати вклад вчасно". А потім піти ще далі по банкам де є автопролонгації добавити ще по рядку "тим хто провтикав своєчасне відключення лонгації". Адже такі люди точно існують - їм буде корисно ;). Тільки то вже буде не таблиця а повна маячня.


як до мене, якщо зробив помилку і відкрив депо в сенс, то краще забрати гривної і припинити ці страждання взагалі (нерви псуються- не купиш потім)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 09:49

  mustbe написав:Короче - просится колонка "профит за год".
Которая для обычных банок будет равна p**4
а для КредитДнепра - (p*4/3)**3
где р - доходность за квартал, отношение текущего курса нала к итоговому курсу.
Где Итоговый курс - курс Реальный с учётом процентов за 3 месяца.
Похоже ? Верно ?
На данный момент для УБИБа это: p = 40.52 / 36.8527 = 1.0995
p**4 = 1.46 = 46% годовых
Это и будет тот самый общий знаменатель.
Или предложите ваш вариант


ви зробили гарну справу (таблиця)залиште все як є

бо починається як мирний час (до 2014) - рахування профіту до 6 цифри після коми

вважаю, має бути соромно перед тими українцями
хто 3 дні на тиждень стоїть чергу з 200 людей в очікуванні "обіда" від одного з депутатів міста (більшість людей -це звичайні пенсіонери, але пенсія в 3500грн і людська гідність несумісні, тому люди трохи позбувшись сорому (в нормальному сенсі) почали 3 рази на тиждень приходити до міста розподілу їжі

не треба ганьбитися і вираховувати так детально свій профіт тем паче на форумі (нехай, якщо кого багато часу, кожний робить це індивідуально)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:19

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду


Да. В рамках анализа рисков согласно стандартов серии ISO 31000
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:40

  kuzmich написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду

Коли відкриваєш депо в 20 банках, якщо парочка верне по курсу НБУ то нічого страшного.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:43

  Maxwe11 написав:
  kuzmich написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду

Коли відкриваєш депо в 20 банках, якщо парочка верне по курсу НБУ то нічого страшного.

При цьому інша частина у іноземному кеші.
Investor_K
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