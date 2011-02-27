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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 10:43

  Maxwe11 написав:
  kuzmich написав:https://ubr.ua/finances/banking-sector/banki-v-kleshhah-refinansa-kto-ne-vernul-nepodemnye-dolgi-pered-nbu-spisok

Господа, а вы закладываете риски этих банков в свой профит? понятно что труп типа укрэксима или неприкасаемого газа гос-во и дальше будет финансировать с кармана, а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду

Коли відкриваєш депо в 20 банках, якщо парочка верне по курсу НБУ то нічого страшного.

При цьому інша частина у іноземному кеші.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:13

  mustbe написав:
  Ромасик написав:
  mustbe написав:Короче - просится колонка "профит за год".
46% годовых

Не пугайте панда инвесторов, они уже в ветке кржн в обморок падают :lol:
  mustbe написав:Это и будет тот самый общий знаменатель.
Или предложите ваш вариант

Непонятный условный курс, чтобы не палить контору, а то набегут на 46%

В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.
Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся

Точно годовой % наших спекуляций на продаже/закупке (а не депо) стремится к математическим р*4, но реальний %, да еще когда банков в обороте несколько, будет известен только когда пройдет год от начала вкладов.
В разних банках 3 мес. отличаются по дням + днем снятия в кассе + не всегда упеваешь везде все снять сразу.
У меня получалось как продавать долар за неделю до снятия (грн. раньше переводили) и сразу на новий депо, так и не снимать неделю из-за занятости.
На % влияет кол-во дней от продажи до продажи, а не только курс для депо.
На сегодня схема дает точно больше 20% годових (и єто круто!). По факту узнаем осенью 23-го.
slonslon
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:46

  slonslon написав:Точно годовой % наших спекуляций на продаже/закупке (а не депо) стремится к математическим р*4, но реальний %, да еще когда банков в обороте несколько, будет известен только когда пройдет год от начала вкладов.


На сегодня схема дает.....
По факту узнаем осенью 23-го.
ну, хоть кто-то реальнее оценил ситуацию.
А то чуть ли не Баффиты себе локти изгрызли, читая тут.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 13:53

  kuzmich написав:а вы закладываете риски этих банков в свой профит?

а вот мелочь типа альянса и аккорда ничего не стоит пустить под нож фонду
та не стОит, да... И сразу же на ключевой для страны пост Маркаровой - свеженазначенную специалистку по болгароведению, да :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:12

и за ближайшее светлое настоящее Альянса, походу, с ярдерами-друзьямибанка всьо порешали люди на букву Ерм/Ара.

Лично меня Альянс очень огорчил по профилю здешнего клуба.
Жалею, что не открыл здесь конвертдепо.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:37

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:Лично меня Альянс очень огорчил по профилю здешнего клуба

Почему, чем?
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Повідомлення Додано: Пон 26 гру, 2022 14:46

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

по глобусу корректировка - принимает 2700 ане 2600
kuzmich
 
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