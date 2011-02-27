Додано: Пон 26 гру, 2022 13:13

mustbe написав: Ромасик написав: mustbe написав: Короче - просится колонка "профит за год".

46% годовых Короче - просится колонка "профит за год".46% годовых

Не пугайте панда инвесторов, они уже в ветке кржн в обморок падают

mustbe написав: Это и будет тот самый общий знаменатель.

Или предложите ваш вариант Это и будет тот самый общий знаменатель.Или предложите ваш вариант

Непонятный условный курс, чтобы не палить контору, а то набегут на 46% Не пугайте панда инвесторов, они уже в ветке кржн в обморок падаютНепонятный условный курс, чтобы не палить контору, а то набегут на 46%

В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.

Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся В том то и дело. Не хочу сильно палить контору. Не публиковать шок-контент.Нарисую невнятный годовой курс, пожалуй. Кто захочет - тот разберётся

Точно годовой % наших спекуляций на продаже/закупке (а не депо) стремится к математическим р*4, но реальний %, да еще когда банков в обороте несколько, будет известен только когда пройдет год от начала вкладов.В разних банках 3 мес. отличаются по дням + днем снятия в кассе + не всегда упеваешь везде все снять сразу.У меня получалось как продавать долар за неделю до снятия (грн. раньше переводили) и сразу на новий депо, так и не снимать неделю из-за занятости.На % влияет кол-во дней от продажи до продажи, а не только курс для депо.На сегодня схема дает точно больше 20% годових (и єто круто!). По факту узнаем осенью 23-го.